Соседи просят снести замок Пугачевой, но на это потребуется 40 миллионов рублей

Алла Пугачева и ее муж-иноагент Максим Галкин пытаются продать свой подмосковный замок за миллиард рублей, но покупатель пока не нашелся. Без хозяев дом пришел в плачевное состояние, он разваливается на глазах.

Соседи Примадонны предложили строение снести, мол, такое нелепое здание только позорит их деревню. "Что с ним делать? Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня", — заявил в беседе с журналистами NEWS.ru один из жителей Грязи.

Инициатива многим показалась заманчивой. Народ решил, что это хороший способ раз и навсегда прекратить разговоры о судьбе замка. Но, пыл соседей Пугачевой остудил президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин. Он рассказал, сколько придется заплатить за снос такой громадины.

"Обойдется в сумму около 40 миллионов рублей. В эту стоимость войдет вывоз строительного мусора", — пояснил он.

Владимир Капустин считает, что нет никакого смысла тратить такие деньги на снос, ведь замок еще может послужить на благо общества, пишет "Абзац". "Я против того, чтобы готовые капитальные строения сносить. Лучше это жилье адаптировать под современные нужды, сделать полезным для общества", — отметил он.