Опубликовано видео ДТП с министром сельского хозяйства

В центре Москвы произошло ДТП с участием правительственного автомобиля Aurus. В момент аварии в салоне находилась глава Минсельхоза Оксана Лут.

По данным ТАСС, Aurus министра сельского хозяйства столкнулся с Mercedes на улице Воздвиженка. Лут не пострадала, она продолжает работу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Сеть попало видео момента ДТП. На кадрах, которые опубликовал tеlegram-канал Mash, видно, что водитель Mercedes не пропустил правительственный автомобиль, который двигался с включенной мигалкой.