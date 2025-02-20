Трамп отправил на реконструкцию стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска

Знаменитый стол Resolute из Овального кабинета отправлен на реконструкцию. Решение принял президент США Дональд Трамп из-за козявки, которую оставил сын бизнесмена Илона Маска.

Как сообщает New York Post, мебель убрали из кабинета американского лидера после того, как на прошлой неделе четырехлетний сын Маска Икс в прямом эфире телевидения ковырял в носу, а затем вытер козявку об стол. В Белом доме заверили, что стол заменили временно.

Столом Resolute пользовался еще президент Джон Кеннеди в 1961 году. Монументальный предмет мебели украшал Овальный кабинет при Джимми Картере, Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене.