Певицу Викторию Лерман похоронили за день до свадьбы: жених на панихиду не пришел

Певица Виктория Лерман погибла в ночь на 9 февраля в Ачинске. Тело девушки в ванной обнаружил ее сожитель. 14 февраля влюбленные должны были пожениться.

По предварительным данным, Виктория решила принять ванну, открыла горячий кран, но случайно попала под струю кипятка, из-за чего потеряла сознание и оказалась головой в воде. Так Лерман пролежала несколько часов, пока ее не нашел жених. К тому монету 32-летняя певица уже была мертва.

Возлюбленный Виктории вызвал медиков, но они ничего не смогли сделать. Следователи сообщили, что смерть девушки наступила в результате воздействия высоких температур, иных видимых телесных повреждений не обнаружено.

Кроме того, в Следственном комитете указали, что Лерман состояла на учете как лицо, употребляющее наркотические средства. Однако близкие Виктории не верят, что она погибла случайно. Они просят проверить на причастность к смерти певицы ее жениха. Мужчина около 10 лет провел в местах лишения свободы.

Лерман похоронили 13 февраля. На панихиде гроб был закрыт из-за изуродованного лица погибшей. Проситься с певицей пришли всего 15 человек, жениха среди них не было. На траурной церемонии друзья Виктории рассказали, что певица с нетерпением ждала свою свадьбу, трепетно выбирала подвенечное платье, пишет "АиФ".