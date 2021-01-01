Ира Пинчук передумала разводиться с Чобаняном: прорыдала двое суток и успокоилась

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян серьезно повздорили. После того, как соцсети блогера взломали, его жена получила сообщения, в которых были скрины переписок. Пинчук была шокирована, ведь там явно указывалось на измены.

"У меня просто истерика… Только представьте, насколько человек конченый! Он клялся здоровьем своей матери… Это такой ужас… Он просто ничтожество!" — рыдала Ира на видео, которое выставила в сторис.

Двое суток Пинчук приходила в себя. Она позвала самых близких друзей и устроила вечеринку. За это время эмоции улеглись, и Ира смогла мыслить трезво. Она все обдумала и вышла на связь с новым сообщением.

"Звезда "Дома-2" заявила, что сожалеет, что подалась эмоциям и вынесла скандал на публику. Ира считает, что в таких ситуациях сначала нужно тщательно проверить информацию. Чем она сейчас и занимается. Пинчук пообещала, что проведет расследование "покруче, чем в ФСБ", и только если факт измены будет доказан, она подаст заявление о разводе.

Между тем Арай Чобанян ведет себя сдержано. Он заявил, что жене был верен и больше комментариев на тему развода не дает.

Звезды "Дома-2" поженились 3 июня 2021 года. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей — Давида и Алана.