Российские войска группировки "Центр" освободили населенные пункты Березовка и Надеждинка в Донецкой Народной Республике. ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили свыше 2740 военнослужащих, 12 танков, в том числе "Leopard" производства ФРГ, сообщили в Минобороны.

Тем временем подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Новоселка и Новоочеретоватое в ДНР. Противник потерял свыше 1100 боевиков и шесть танков, включая два "Leopard", уточнили в военном ведомстве.

Средства противовоздушной обороны за неделю сбили два украинских МиГ-29. Также уничтожены две американские управляемые авиационные бомбы JDAM и 36 реактивных снарядов HIMARS. Сбито 17 французских управляемых авиационных бомб "Hammer" и переоборудованная для поражения наземных целей противокорабельная ракета "Нептун".