ЕС признал безуспешными усилия по полному отказу от российского газа

Еврокомиссия полна решимости полностью отключить Евросоюз от российского газа. Новый план по отказу от СПГ из России будет представлен в ближайшее время, заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

В то же время, признала Итконен, до 13% всего потребляемого странами Евросоюза газа продолжает поступать из России. Представитель ЕК подчеркнула, что разработанный комиссией новый план будет представлен в ближайшие недели.

Итконен пояснила, что это не страны ЕС покупают этот газ. Топливо приобретают компании, которые привлекают слишком привлекательные низкие цены.