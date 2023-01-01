Даная Пригожина, чей муж пропал на СВО: "Разум и душа уже почти покинули мое тело"

Дочь Иосифа Пригожина переживает трудные времена. Муж Данаи Евгений в 2023 году ушел на СВО и вскоре пропал без вести.

Один из сослуживцев зятя Пригожина вышел на связь и сообщил, что был с Евгением на боевом задании в декабре 2023 года. На обратном пути их взвод попал под артобстрел, муж Данаи получил серьезные ранения в области бедра. С тех пор его никто не видел.

Хоть Евгений уже год официально числится пропавшим без вести, Даная верит, что ее супруг жив и вместе с маленьким сыном ждет его дома. Девушка не любит говорить о личном, но иногда чувства настолько ее захватывает, что Пригожина делится своими переживаниями в Сети.

"И лишь его сильнейшая любовь, смогла вернуть меня к жизни, в тот момент, когда разум и душа уже почти покинули мое тело… Я никогда не забуду этот ад, который пережила, ад который вместе со мной пережили мои близкие. И ту боль, которая заставляла задыхаться и обливала мое сердце кровью…" — написала Даная на своей страничке в соцсети.

Сейчас Пригожину поддерживает отец. Он навещает Данаю, нянчится с внуком, а о зяте говорит только с теплом и благодарностью.

Напомним, Даная Пригожина вышла замуж за Евгения весной 2022 года. Уже летом супруги стали родителями, на свет появился их первенец Даниэль.