Песков опроверг требование к НАТО вывести войска из Восточной Европы

Москва не требовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, утверждение руководителя канцелярии президента Румынии Кристиана Диаконеску о том, будто российская сторона якобы выдвигала подобное требование, не соответствуют действительности.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону границы России по-прежнему вызывает обеспокоенность Москвы, сообщает РБК.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что Североатлантический альянс не строит агрессивные планы в отношении Белоруссии и России. По утверждению политика, НАТО заботится лишь о сдерживании и обороне.

При этом президент Литвы Гитанас Науседа признал, что лидеры стран ЕС пока не могут прийти к общему мнению в вопросе о возможности отправки на Украину военного контингента.