Лолита Милявская: "Я чувствую, что стала часто прикладываться к бутылке"

Лолита Милявская пытается реанимировать карьеру, которая покатилась под уклон после той самой "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Певица переживает тотальную "отмену": ее концерты срываются один за другим, артистке пришлось даже отменить юбилейный гастрольный тур, а недавно она лишилась работы на телешоу, которое вела на протяжении нескольких сезонов.

Однако исполнительница не теряет надежды вернуть прежнюю популярность и поправить репутацию. Она записывает забавные ролики, которые публикует в своих социальных сетях. Так, например, Лолита выложила новое видео, в котором сообщила:

"Мне кажется, нужна срочная помощь. Я чувствую, что стала часто прикладываться к бутылке..."

Затем певица в кадре показала, как выпивает воду из бутылки с надписью "Ессентуки 17". Артистка подчеркнула, что это не реклама, а "действительно полезно". "Только не переборщите", - предупредила в подписи к видео Лолита в своем официальном телеграм-канале.

Ранее продюсер Андрей Разин заявил, что из-за него Лолита Милявская переживает тяжелые времена. "Я давно проклял Лолиту. И проклятия не сниму никогда, потому что ее не интересует ни мать, ни дочь – ей плевать на всех. Все ее мужья пережили шок от ее избиений, угроз и обращение к бандитам. Лолита – самый большой провокатор нашей эстрады", - говорил продюсер.