Трамп от злости на Зеленского едва не свернул военную помощь Киеву

Владимир Зеленский хочет продолжать боевые действия, чтобы "сохранить кормушку", считает президент США. Дональд Трамп от злости на украинского лидера был готов прекратить военную помощь Киеву, пишет Axios.

Издание со ссылкой на источники приводит причины, по которым Трамп разозлился на Зеленского. Он был груб с министром финансов Скоттом Бессентом и отказался от первоначального варианта сделки по украинским ресурсам. Затем Зеленский обманул Вэнса и Рубио по тому же вопросу на Мюнхенской конференции.

Затем Зеленский разгневал Трампа критикой встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде. И окончательно вывел американского лидера из себя обвинениями главы Белого дома в том, что Трамп находится под влиянием дезинформации. Вице-президент Джей Ди Вэнс посоветовал Зеленскому вместо публичного недовольства выразить благодарность Штатам, без чьей помощи, по его словам, ни его самого, ни Украины уже не существовало бы.