Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван рассказал, что хотел бы получить российское гражданство.

Как отметил пасынок украинского главкома, у него уже есть паспорта Украины и Австралии, причем "от украинского, к сожалению, невозможно отказаться", так что "это как клеймо".

Проживающий в Австралии Иван подчеркнул, что серьезно настроен получить российское гражданство, хотя это потребует и времени, и солидных средств — перелеты из Сиднея в Москву будут стоить недешево. Однако пасынок Сырского заверил, что не собирается отказываться от своих намерений: "Я это не оставлю", сообщает aif.ru.

Ранее сообщалось, что пасынок главкома украинской армии Александра Сырского, Иван, возглавил в Сиднее автопробег в честь Дня Победы. Он заявил, что уважает президента России Владимира Путина. Решение поучаствовать в автопробеге, приуроченном ко Дню Победы, он объяснил желанием почтить память прадеда-ветерана.

Киевский режим не щадит и "своих", поэтому многие бойцы ВСУ сдаются в плен и просят не возвращать их на родину. Например, один из плененных в Курской области всушников оказался мобилизованным одесситом, который попросил не выдавать его на Украину.