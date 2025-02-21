Умер основатель "Дорожного радио" Андрей Михайлов

Сегодня, 21 февраля, стало известно о смерти одного из основателей "Дорожного радио" Андрея Михайлова. Он почти три десятка лет посвятил индустрии: с 1998 по 1999 год был ведущим на "Эльдорадио", а в 2003 году он создал концепцию эфира и вместе с командой запустил "Дорожное радио", где был программным директором до 2023 года, передает РИА Новости.

Тогда, два года назад, по данным SHOT, у Михайлова обнаружили онкологию. Он боролся с недугом, как мог, в одной из столичных клиник. Однако в 2024 году ему стало хуже: появились проблемы с дыханием и даже случился отек Квинке.

"Дорожное радио" — это как раз то, чего на радиорынке не хватало. Люди соскучились по добру и душевности, а тут как раз мы", — приводит слова Михайлова РБК вскоре после запуска станции, отмечая, что она рассчитана не только на водителей, а вещает "просто для людей": "А за рулем они или нет, дело десятое", - заключил Михайлов.