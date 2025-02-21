Собянин оценил перспективы возвращения Renault в Россию

Желающему вернуться в Россию автоконцерну Renault вряд ли что-то тут светит. Так мэр столицы Сергей Собянин прокомментировал слова главы Renault Луки де Мео, который не исключал возвращения автоконцерна в нашу страну.

"Он может и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит", - сказал Собянин (цитата по РИА Новости).

Ранее Собянин рассказал, что Москва делает упор на отечественного, а не зарубежного инвестора. По его мнению, иностранцы всегда инвестировали так, что потом в разы больше забирали из России.