Путин потребовал добиться превосходства в химии и создании новых материалов

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, принимает участие в пленарном заседании Форума будущих технологий (ФБТ). Мероприятие проводится третий год подряд — президент не обходит его своим вниманием.

Как подчеркнул глава государства, России необходимо добиться превосходства в области химии и создании новых материалов — это важнейшее условие лидерства по ключевым направлениям научно-технологического развития.

Путин отметил, что для этого нужно предлагать конкурентные и по цене, и качеству, а главное — инновационные решения и продукты. Требуется иметь собственные уникальные технологические ключи — это даст России возможность экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что российская экономика должна развиваться на базе собственных технологий и прорывных научных решений, а национальные проекты по технологическому лидерству России должны быть полноценно реализованы.

Для обеспечения технологического лидерства России федеральное правительство активно поддерживает увеличение выпуска инновационной продукции, а также помогает отечественному бизнесу осваивать современные технологии.