В Германии посчитали, сколько денег потратили на помощь Украине

В Германии решили подсчитать расходы, после того, как Дональд Трамп объявил, что США потратили на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. Сумму огласил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт.

В интервью El País министр рассказал, что поддержка Киева обошлась Берлину в 40 миллиардов евро, это включая расходы на беженцев. "Если бы США хотели сравняться с нами в экономике, то им пришлось бы умножить это число в четыре раза", — отметил Шмидт.

Министр признал, что даже для "такой богатой страны, как Германия", мобилизация таких средств является серьезной проблемой.

Напомним, президент США Дональд Трамп 19 февраля объявил, что Америка выделила на поддержку Украины гораздо больше средств, чем европейские страны. По данным Трампа, вся Европа потратила на конфликт 100 миллиардов долларов, а США — более 300.