Путин — о возвращении иностранного бизнеса: Уже и бананы сами выращиваем!

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, в рамках пленарного заседания Форума будущих технологий (ФБТ) высказался по вопросу возможности возвращения в Россию иностранных компаний.

Президент подчеркнул, что нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал — правительству предписывается отрегулировать это, чтобы отечественные производители сохранили преимущества перед зарубежными, но, "конечно, в рамках ВТО".

Владимир Путин рассказал, как сельскохозяйственные производители упрашивала российские власти "Только никого не пускайте на наш рынок! Мы сами все сделаем. Кроме бананов, конечно".

Однако в конечном счете "и бананы начали выращивать — дороговато, правда, но ни к чему".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом. Рост экономических показателей подтверждает, что отечественные производители прекрасно адаптировались к изменившимся условиям.

При этом Владимир Путин указывал, что Россия не выталкивала западные, в том числе европейские, компании со своего рынка — зарубежные фирмы уходили сами. Они в любое время могут вернуться, но Россия не собирается создавать для них особые условия.