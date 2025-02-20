В Белом доме назвали условие для примирения Зеленского с Трампом

В Белом доме назвали условие для примирения Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Как сообщает журнал Politico со ссылкой на источники, украинскому лидеру, чтобы исправить ситуацию, надо заключить с администрацией президента США сделку по редкоземельным металлам.

Как отмечает издание, в Республиканской партии есть небольшое, но громкое крыло, которое настроено жестко против Украины. При этом даже внутри него много тех, кто по-прежнему выступает за Киев – и нападки на Трампа только подливают масла в огонь.

Источники уточняют, что причина, по которой Трамп стремится давить на Зеленского – вовсе не улучшение отношений с Россией. Цель президента США - заставить украинское руководство принять его требования по ресурсам.