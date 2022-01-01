Что стало с исчезнувшим белорусским комиком Ваней Усовичем

Ваня Усович прославился несколько лет назад. Он был весьма востребован, но в какой-то момент пропал со всех радаров. Из последнего, что о нем известно, это несколько фактов: Ваня женился, купил квартиру в Москве, а в 2022 году стал отцом.

Сейчас же журналисты выяснили, что Усович в ближайшее время ожидает прибавления в семействе. Super обнаружил в соцсетях фото супруги Вани, на котором та демонстрирует округлившийся живот, не оставляющий сомнений, что это она не просто плотно поела.

Кроме того, репортеры выяснили, что Усович продолжает жить в Москве, но часто всем семейством выезжает в Таиланд. Также он продолжает выступать, однако теперь не делает больших концертов, отдавая предпочтение корпоративам и частным мероприятиям. Причем интересно, что Ваня повысил гонорар: если раньше стоимость выступления Усовича варьировалась в пределах 500 тысяч – миллион рублей, то теперь за 30 минут отборного юмора комик берет чуть меньше 1,5 миллиона рублей.

Сообщается, что Усович сконцентрирован на сольной карьере: он не дает интервью и не участвует в шоу. Вместо этого он готовил новый материал, который якобы намерен презентовать уже в этом году.