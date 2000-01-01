Путин: Боеголовки "Орешника" выдерживают температуру Солнца

Президент России Владимир Путин, выступая в пятницу, 21 февраля, на Форуме будущих технологий, поделился некоторыми подробностями о новейшей ракетной системе российской разработки "Орешник".

Как подчеркнул глава государства, об этой системе сейчас говорит весь мир, а создан "Орешник" с применением материалов, способных выдерживать температуру поверхности Солнца.

Такие системы пытались создать и раньше, но сталкивались с серьезным затруднением: попросту не было таких материалов, рассказал Владимир Путин.

Ранее глава Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что создать комплекс "Орешник" позволили материалы, способные выдержать сверхвысокие температуры. Прежде они сохраняли свои свойства при температуре 1500 градусов, потом — при 1800, а для комплекса "Орешник" удалось добиться повышения этого показателя до 2000 градусов.

Между тем белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что российская ракетная система "Орешник" разместится в его стране — ближе к Смоленску. Политик отметил, что Белоруссии для полной безопасности достаточно всего одной такой установки.