"Реабилитации не помогли": Лера Кудрявцева рассказала об отказавшей руке

Лера Кудрявцева опубликовала в своем официальном телеграм-канале шуточный ролик, главным действующим лицом которого является уже немолодой мужчина, у которого спросили про конкретный адрес, однако он, хоть и живет тут якобы почти всю жизнь, не смог ответить, где тот находится. На видео при этом показывается, что речь идет о доме, который расположен прямо за спиной мужчины.

"Я", - коротко написала популярная телеведущая.

Далее она рассказала о своей матери, которой 82 года. Недавно она встретила женщину и стала с ней мило беседовать, а когда у нее спросили, кто это, родительница Леры Кудрявцевой ответила, что когда-то лет 20 назад они вместе гуляли в парке. И это при том, что, подчеркнула популярная ведущая, "четыре года назад она перенесла инсульт, и одна рука отказала, реабилитации не помогли".

Кроме того, похвасталась Кудрявцева, ее мать и с одной рукой спокойно плавает за буйки, поэтому спасатели на нее ругаются.

"А я из категории , что на видео выше. Ну как так-то", - пожаловалась на проблемы с памятью телеведущая.