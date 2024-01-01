Путин позвал иностранных ученых в Россию

Россия по-прежнему приглашает зарубежных ученых к совместной работе. Об этом рассказал в пятницу, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Президент подчеркнул, что в науке, несмотря ни на какие геополитические волнения, "наши двери открыты" и "мы всегда рады нашим друзьям и коллегам".

В частности, рассказал Владимир Путин, в Ленинградской области еще несколько лет назад работали иностранные ученые из государств, свернувших применение атомной энергии — а значит, и связанные с ней научные проекты. В России же исследователи в этой области смогли продолжить свою работу.

Россия не собирается создавать барьеры для сотрудничества с западными учеными, подытожил президент.

Ранее Владимир Путин уже отмечал, что ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума", а пытаться запретить общение ученых нелепо. Россия, подчеркнул президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.

Однако Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая проводит масштабные международные научные исследования на Большом адронном коллайдере, с 30 ноября 2024 года прекратила сотрудничество с российскими и белорусскими учеными.