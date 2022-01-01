Молодая вдова Градского в спешке покинула суд после вскрывшихся обстоятельств

Четвертый год пошел после смерти знаменитого артиста Александра Градского, а судебные битвы за его роскошное наследство продолжаются. В основном разбираются между собой молодая вдова артиста Марина Коташенко и его взрослые дети от предыдущего брака Даниил и Мария.

Так, на очередном судебном заседании вскрылись новые обстоятельства. В частности, оказалось, что кассация отменила решение, по которому вся недвижимость включалась в наследственную массу и подлежала разделу между родственниками. Теперь раздел недвижимости и денежных средств будет вестись по-другому — и неизвестно, что в этом случае достанется Коташенко. После заседания молодая вдова быстро покинула здание суда, ни с кем не пообщавшись, передает Starhit.

Интересно, что Марину Коташенко сопровождал десятилетний сын Саша, который проходит по делу как ответчик. А вот старший сын Градского от третьей жены Даниил оказался разговорчивее. Он высказался о тех 100 миллионах рублей, которые якобы украли у Марины в 2022 году. Тогда Коташенко утверждала, что сама заработала эти деньги, однако Даниил и Мария не поверили ей и потребовали через суд признать деньги полностью наследственными и обязать ее выплатить долг.

"Она целенаправленно вводила суд в заблуждение и говорила, что это ее деньги, а у папы денег не было на момент смерти. Это была ее первая версия. Потом она начала говорить, что Александр Борисович ей подарил 100 миллионов. Тоже вранье. Сегодня свидетельница, которая тоже была под давлением, специально прилетела в Москву из Узбекистана и рассказала всю правду", - сообщил Super Даниил.