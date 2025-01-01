Итоги специальной военной операции подводить еще рано, поскольку она продолжается. На это указал в пятницу, 21 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все цели СВО, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты.

Говоря о предстоящей 22 февраля трехлетней годовщине начала спецоперации, Песков рассказал, что "каких-то специальных форматов не предусмотрено", сообщает ТАСС.

Заявление Пескова прозвучало вслед за признанием из Вашингтона, которое можно рассматривать как предварительное подведение итогов спецоперации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России.

Российский лидер Владимир Путин назвал достижение целей спецоперации первоочередной задачей для нашей страны в 2025 году. На вопрос журналиста о том, верит ли президент России в победу в наступившем году, Путин ответил: "Я в Бога верю, а Бог с нами".