В Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

Российский дипломат отметил в эфире телеканала "Россия 1", что попытка "свернуть" с тактики по поддержке киевского режима сейчас означала бы признание британскими властями своей ошибочной политики за последние годы. Однако большой вопрос — "как это объяснить британскому народу, который сейчас живет в ситуации жесткой экономии по всем направлениям".

Келин рассказал, что Украине уходят средства, на которые власти Великобритании обещали построить новые дома, сменить инфраструктуру, открыть новые железнодорожные линии. Однако "этого не будет".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить миротворцев на Украине. Он также уверял, что Великобритания могла бы сыграть "уникальную роль" в качестве моста между Европой и США в мирном процессе на Украине .

В то же время британские СМИ пишут, что Лондон планирует направить на Украину истребители Typhoon для патрулирования воздушного пространства страны — это выйдет дешевле, чем посылать сухопутные войска.