Журналисты Илья Азар и Жанна Агалакова признаны иноагентами

Минюст внес в реестр иностранных агентов бывшего корреспондента "Первого канала" Жанну Агалакову, журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика Антона Лирника. Также статус иноагента получила писательница Елизавета Александрова-Зорина. Кроме того, Жанна Агалакова, по данным Минюста, участвовала в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ.

Отметим, что в настоящее время Агалакова живет во Франции, а Адагамов - в Чехии.

Всем пятерым вменяются выступления против СВО, а также а также участие в создании и/или распространении контента для иноагентов, а также распространение фейков о решениях и политике российских властей.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов экс-директора "Левада-Центра"* Льва Гудкова, журналистов Сергея Ауслендера, Алексея Кунгурова и Никиту Парменова. В список внесен также бывший дипломат, бывший советник российского представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев.