Путин поговорил с учеными на Форуме технологи: что сказал президент

Сможет ли живая клетка долететь до Марса и вернуться - прорывные научные технологии сегодня обсуждают на форуме учёные вместе с Владимиром Путиным. Президент, выступая на пленарном заседании, поставил задачу добиться превосходства в области химии и создания новых материалов. Российский лидер особо подчеркнул, что внутри страны уже наработан мощный потенциал, в том числе благодаря отказу западных компаний от сотрудничества. И подчеркнул - возвращение на наш рынок мировых гигантов необходимо отрегулировать так, чтобы преимущество было у отечественных разработчиков.

Новые материалы и химия - тема третьего ежегодного форума, на полях которого обсуждают прорывные технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы. Два дня почти две тысячи участников из девятнадцати стран мира обсуждают и делятся наработками в сферах искусственного интеллекта, ядерной энергетики, квантовых технологий, новых материалов для медицины, биотехнологий, полимеров и редкоземельных металлов. Главенствующую роль играет наука - химия. Некоторые темы - на грани фантастики.

Финал форума - пленарное заседание с участием главы государства. Владимир Путин отметил, что работа по озвученным направлениям создаёт почву для совершения революционных открытий. В том числе в здравоохранении, промышленности, микроэлектронике и в беспилотных системах.

"Чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться, в том числе, превосходства в области химии и создании новых материалов.

Это означает, что нужно предлагать конкурентные и по цене, и качеству, а главное инновационные решения и продукты, иметь собственные, уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать, экспортировать на глобальные рынки не первичное сырьё, а продукцию самых высоких стандартов", - сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что в шестидесятых, семидесятых годах прошлого века отечественный химпром занимал первое место в Европе и второе в мире. Но с распадом Советского Союза лидирующие позиции были утрачены. Владимир Путин уверен, что сейчас настало время восстановить былое величие, тем более что возможности для пересборки технологических цепочек есть.

Внешние проблемы и санкционная война, развязанная Западом, сыграли стимулирующую роль для развития российской химической промышленности. Отечественные предприятия начали работать в тесном контакте с учёными внутри страны. И результаты не заставили себя ждать.

Из-за санкций и разрыва контрактов Западом под угрозой оказался проект нового среднемагистрального самолёта МС-21. Иностранные партнёры ушли. Помог Росатом. Так был создан материал, необходимый для дальнейшего проектирования и строительства крыльев и фюзеляжа лайнера. Успехи надо только развивать, призывает президент. Для этого мы уже наработали потенциал внутри страны.

"Я прошу правительство подумать над тем, как отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов. С тем, чтобы обеспечить национальным производителям определённые преимущества. Нам же создали определённые трудности. И мы сможем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но сделать обязательно. В области промышленного производства надо точно всё продумать. Надо самым внимательным образом к этому отнестись", - сказал Владимир Путин.

Стране нужны композитные материалы, сплавы с уникальными характеристиками. Для продовольственной безопасности - новые средства защиты растений от вирусов и вредителей. Ещё долговечные и безопасные системы передачи и хранения энергии. Биоматериалы. Прототипы органов и тканей человека. Для развития отдельных отраслей государство будет объявлять конкурсы и выделять гранты. К сотрудничеству приглашают и иностранных учёных.