Киевский режим поглощает сотни миллиардов долларов, которые можно было бы направить на развитие нуждающихся стран. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат назвал это "вопиющим примером" никчемного расходования средств, которые могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке.

Рекордсменами по подпитке режима Зеленского Лавров назвал Международный валютный фонд и Всемирный банк — эти организации предоставляют Киеву займы и кредиты, многократно превышающие ассигнования африканским и другим развивающимся странам, сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. Из-за этого Украина лежит в руинах, а миллионы людей погибли ни за что.

Источники утверждают, что Трамп настолько зол на украинского лидера, что даже готов был полностью прекратить оказывать военную помощь киевскому режиму. Вашингтон возмущен риторикой Зеленского, которого уже не было бы без американской поддержки, подчеркивали в США.