Названа причина смерти основателя "Дорожного радио" Михайлова

Несколько лет назад у Андрея Михайлова диагностировали рак печени. Сообщается, что он перенес несколько операций и курс химиотерапии. О том, что у него онкология, основатель "Дорожного радио" предпочитал не распространяться. О смертельно опасном недуге знали только его близкие, сообщает Starhit.

Напомним, Андрей Михайлов умер сегодня, 21 февраля. Он почти три десятка лет посвятил индустрии. На "Дорожном радио" Михайлов был программным директором до 2023 года. Затем стал работать в качестве консультанта.

Кстати, по некоторой информации, именно тогда у Андрея Михайлова и была диагностирована смертельно опасная болезнь. Пока неизвестно, где и когда пройдет прощание с основателем "Дорожного радио".