Лукашенко: США могут попытаться "столкнуть" Россию и Китай

Американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Такое предупреждение сделал в пятницу, 21 февраля, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как отметил политик, "мы не знаем, чего хотят США" и "не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее". Лукашенко предположил, что "они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами", хотя "вот этого россиянам допустить нельзя.

Президент Белоруссии также подчеркнул, что в отношении возобновления диалога Москвы и Вашингтона "обольщаться не надо", хотя политическая обстановка действительно меняется, сообщает БелТА.

Ранее американский президент Дональд Трамп подтвердил, что готов вести переговоры с Россией и Китаем по сокращению числа ядерных боезарядов. Политик подчеркнул, что нельзя допустить ядерный конфликт, поскольку это будет страшнее Хиросимы и Нагасаки в 500 раз.

Тем временем Кремль анонсировал телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Беседа будет посвящена итогам российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Китайские власти уже дали им положительную оценку, напомнив, что Пекин поддерживает дипломатический путь урегулирования конфликта на Украине.