Медведев объявил спецоперацию народной войной

Специальная военная операция России — это народная война. Такое мнение высказал в пятницу, 21 февраля, заместитель председателя российского Совета безопасности и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Политик встретился с ветеранами боевых действий разных поколений, в том числе с участниками войны в Афганистане и с бойцами СВО. Во время встречи обсуждались вопросы воспитания молодого поколения россиян и сбережения исторической правды.

В контексте нынешних событий, как отметил Медведев, "надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция — это народная война", сообщает ТАСС.

Между тем в Кремле предупредили, что пока рано подводить итоги специальной военной операции — она еще продолжается и будет идти до достижения всех целей, которые были поставлены главой государства и верховным главнокомандующим.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что успешное завершение специальной военной операции является главным условием для реализации планов долгосрочного развития нашего государства.