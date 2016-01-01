Стало известно о воссоединении Бондарчука и Андреевой

Вот уже на протяжении нескольких месяцев в Сети упорно ходят слухи о расставании режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Поводом для обсуждений стало несколько обстоятельств. В частности, в последнее время Бондарчук выходил в свет в одиночестве, хотя обычно его неизменно сопровождала Андреева. А кроме того, особо наблюдательные фанаты умудрились разглядеть, что режиссер якобы перестал носить обручальное кольцо.

Интересно, что сами Паулина и Федор до сих пор не прокомментировали эту информацию. А меж тем в светских кругах говорят, что режиссер и актриса могут воссоединиться.

"#говорятчто Паулина Андреева и Федор Бондарчук имеют немаленькие шансы сойтись. И режиссер в этом весьма заинтересован", - компетентно сообщает телеграм-канал "Антиглянец".

Напомним, в 2016 году Федор Бондарчук оформил развод с супругой Светланой. Режиссеру ушел от нее к актрисе Паулине Андреевой. В 2019 году влюбленные поженились. Федор и Паулина пригласили на мероприятие ограниченное число гостей, причем попросили их на празднике не пользоваться смартфонами, поэтому в Интернете почти нет снимков и видео с мероприятия. В 2021 году Паулина родила Федору сына Ивана. Его снимки родители также не афишируют.