Роспотребнадзор призвал россиян не бояться нового коронавируса

Угроза передачи коронавируса HKU5, выявленного обнаруженного китайскими учеными, от животных к человеку сейчас оценивается как низкая. Такое заявление сделали в пятницу, 21 февраля, специалисты Роспотребнадзора.

Ведомство подчеркнуло, что контролирует ситуацию и изучает данные — такой мониторинг и исследования требуются для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем.

Однако пока какие-либо риски для людей в свете выявления HKU5 считаются низкими, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Россиян успокоили в свете сообщений о том, что у японского нетопыря в Гонконге обнаружили коронавирусную инфекцию, которой присвоили наименование HKU5. Эксперты полагают, что новый вирус способен инфицировать человека, но просят пока не ударяться в панику.

Роспотребнадзор призвал граждан России не бояться и из-за публикаций об энтеровирусной инфекции C105. Ведомство подчеркнуло, что в мире до сих пор фиксировались лишь единичные случаи заболевания, говорить о масштабной эпидемической угрозе не приходится.