Присутствие на встречах по урегулированию конфликта на Украине нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского не имеет особого значения. Такое заявление сделал в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп.

Как пишет в соцсетях корреспондент Bloomberg News Дженнифер Джейкобс, американский политик подчеркнул, что у Зеленского нет никаких "козырей в рукаве" для переговоров с Россией по урегулированию конфликта, а потому его присутствие "не так важно".

Также Трамп назвал напрасной поездку министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента в Киев 12 февраля: "Если честно, лучше бы он туда не ездил".

Ранее Дональд Трамп заявил, что "умеренно успешный комедиант" Владимир Зеленский стремится продолжать конфликт с Россией ради собственной финансовой выгоды. Из-за этого Украина лежит в руинах, а миллионы людей погибли ни за что.

Источник, близкий к Трампу, предположил, что "лучшим вариантом для Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию", поскольку в Соединенных Штатах мало кто испытывает симпатию к предводителю киевского режима.