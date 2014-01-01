Когда правда глаза колет, все средства хороши. Рвущийся в Евросоюз "демократический" украинский режим заблокировал в стране социальную сеть Трампа. Как говорится, всё, что смогли, чтобы, если не лишить главу Белого дома голоса, то хотя бы чуть-чуть приглушить звук. А Трамп разошелся не на шутку. Цензорские потуги Киева ему - что комариный укус. Знавал проблемы и посерьезнее - у себя на родине, пока снова не стал президентом. Тем более что оглушительный пост в TRUTH Social к моменту блокировки весь мир уже прочитал.

"Подумайте только: имевший скромный успех комик Владимир Зеленский убедил Соединённые Штаты Америки потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем европейские деньги гарантированы, а США не получат ничего взамен... Кроме того, Зеленский признаёт, что половина денег, которые мы ему отправили, "пропала"... Зеленский, вероятно, хочет, чтобы финансовый поток продолжался. Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно - и это все продолжается", - написал Трамп.

И более того, могло бы, как считает Трамп, привести к тяжелейшим последствиям для всего мира.

"Никому не будет выгоды от Третьей мировой войны, и мы были не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится. Мы закончим войны", - заявил Трамп.

Но теперь Зеленский и его спонсоры пытаются этому помешать, а заодно делают все, чтобы не удалось проверить, куда ушли миллиарды долларов.

- А про то, что вы не знаете куда идет американская помощь?

Зеленский: "Я не знаю?"

- Трамп так сказал.

Зеленский: "Я думаю, нужно разобраться с этой помощью. У нас абсолютно разные цифры. Абсолютно. Война стоила нам 320 миллиардов долларов. 120 – это мы. 200 – это США и ЕС".

Жонглировать цифрами, взятыми с потолка - в духе Зеленского. А доллары или человеческие жизни - для него все едино. Главное сейчас - удержаться у власти.

"Для Зеленского война - мать родна, способ удержания у власти. А удержание у власти - это вопрос его личной безопасности. Даже не обогащения. Он уже так напился украинской кровушки, что даже праправнукам хватит. А вот в гробу карманов нет и он это прекрасно знает. Он хочет получить гарантии личной безопасности", - говорит Владимир Скачко, журналист, политолог.

При этом, правда, пытается убедить мир, что печется о гарантиях безопасности для Украины, потому что она - форпост на пути агрессора - России. Но Трамп цифрами оперировать тоже мастер. И не плюс-минус, а конкретно, так, чтобы уж припечатать наверняка.

"Где лидер на Украине? Мне неприятно это говорить, но его рейтинг одобрения упал до 4 процентов. Страна разорвана в клочья", - заявил Трамп.

Впрочем, Украины президент Америки не открыл. В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский опубликовал итоги необычного опроса, кто популярнее Зеленский или швабра. Победила швабра. Причем за явным преимуществом – 97% голосов. А выборка была более чем солидная - 13 тысяч человек. Зеленский обиделся. Вот только вопрос: на швабру или на Трампа. И за ночь накрутил себе такой уровень доверия, какой далеко не у каждого руководителя страны имеется.

"Я не комментирую это официально, но раз пришло такое время, мы инициативу возьмем в свои руки. Сегодня утром вышел опрос КМИС. Доверяют мне 57%. Я слышал 57+ процентов по разным опросам. Так что, если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, никак не получится", - заявил Зеленский.

В довершение всего Зеленский назвал Трампа некомпетентным и черпающим сведения из дезинформации Москвы.

"Зачастую представители украинского режима, особенно в последние месяцы, позволяют себе в высказываниях в адрес глав других государств совершенно непозволительные вещи. Конечно, для многих глав государств, в отношение которых совершаются такие высказывания, это абсолютно недопустимо и неприемлемо", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В США Илон Маск издевательски заметил, что с таким рейтингом, о каком он сам говорит, Зеленскому не о чем беспокоиться. А от официальных лиц прозвучали уже откровенно грозные предупреждения.

"Страны Зеленского сейчас вообще не было бы, если бы не щедрость США. Так скажи "спасибо"! А если в чем-то не согласен с президентом, возьми телефон и позвони ему. Не нужно отправляться в пресс-тур по Европе с оскорблениями в адрес президента США. Это оскорбительно для него, для меня, для всего американского народа. Кроме того, это еще и глупо. Все, кто знает президента США, в один голос скажу: прилюдное очернение Трампа - это не тот путь, который заставит его передумать", - говорит Джей Ди Вэнс, вице-президент США.

Вице-президенту США в том же духе вторит советник по нацбезопасности Майк Уолтц. Может, хоть так поймет не на шутку разыгравшийся киевский клоун. И это еще в Вашингтоне долго терпели его истерики. А ведь истерит Зеленский уже вторую неделю. Нервы начали сдавать после того, как на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Вэнс четко дал понять: политика в отношении Украины теперь будет жесткой. Одновременно от Киева потребовали подписать соглашение о предоставлении США доступа к добыче редкоземельных минералов.

"Американский народ заслуживает компенсации. Мы хотим вернуть хотя бы часть денег, которые мы вложили в эту войну. Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве", - заявил Майк Уолц, советник президента США по национальной безопасности.

Но торг пошел не на шутку. В Киеве сначала вроде бы согласились, но затем заявили, что страну собираются обобрать, как липку - получить до половины доходов от добычи ресурсов и с продажи новых лицензий. А еще взять под контроль объекты инфраструктуры, какие еще на Украине остались. А Трамп к отказам не привык, как и к тому, чтобы его посланников встречали неприветливо.

"У нас была сделка... Туда поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись грубо. Зеленский спал и был недоступен для встречи. Министр финансов, проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, чтобы подписать документ, а вернулся пустой", - возмутился Дональд Трамп.

Впрочем, агентство Bloomberg считает, что Киев попросту обманул США, серьезно преумножив богатства своих недр, в надежде привлечь внимание Трампа. Ведь не секрет, что значительная часть территории, где залегает ценное сырье, теперь под контролем России. Но Трамп назвал свою цену - полтриллиона долларов. И это требование, как пишет британская Telegraph многократно превышают репарации, которые были наложены на Германию по Версальскому договору по итогам Первой мировой войны. А эксперты, в свою очередь, напоминают, чем обернулось для мира то унижение Германии. Не в последнюю очередь потеря ею колоний, территории и огромных средств способствовала зарождению немецкого национал-социализма.

"В том-то и дело, что уже ситуация гораздо страшнее, потому что уже этот нацизм родился. И те, кто организовывал процессы на Украине, начиная с госпереворота 2014 года, с войны на Донбассе, это всё сделано руками западных покровителей Украины, они всю эту историю тоже знают, потому что это их предки, в общем-то. И Третий рейх создавали, помогали создавать, финансировали, вооружали, направляли на восток. Они это всё знают, и они используют этот сценарий", - рассуждает Александр Дудчак, политолог, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ.

И, как истинные нацисты, скорее всего, не остановятся ни перед чем, чтобы сорвать намечающиеся мирные переговоры. Служба внешней разведки России на неделе сообщила, что киевский режим может осуществить серию терактов против России. В частности, атаки на диппредставительства в Германии, странах Балтии и Скандинавии.

"Возможно также, что украинцы предпочтут Словакию и Венгрию, поскольку такой выбор сулит "дополни­тельную выгоду" - будут дискредитированы участники Евросою­за, занимающие "особую позицию" по украинскому конфликту", - заявили в СВР.

"Ему даже не столько важен урон чисто физический, технологический, сколько медийно-психологический, пропагандистский. Важно, чтобы об этом говорили. Это как убийство ЛОМов, лидеров общественного мнения. Это как убийство людей на каком-то религиозном празднике. Вот что-то такое, что бы привлекало внимание. Теракты, в том числе и убийства, называются "аттентат". Аттентат с конца 20-х годов прошлого века бандеровцами, необандеровцами практикуется очень активно", - говорит Владимир Скачко, журналист, политолог.

В четверг инспектировать обстановку в Киеве приехал спецпосланник Трампа по Украине. Зеленский намеревался отправить его на прогулку по Киеву. Но Кит Келлог явно не собирался отступать от поручений, которые ему были даны и, судя по всему, все таки заставил Зеленского пойти на уступки по соглашением об инвестициях и безопасности. Причем, пресс-конференцию отменили, как сообщается, по просьбе американской стороны. Так что рассказывать об итогах пришлось самому Зеленскому. И, несмотря на очевидную сдачу позиций, ему вряд ли это поможет. С каждым новым заявлением из Вашингтона становится все яснее: цель Трампа - избавиться от Зеленского. Методов множество. Среди них - все те же полное прекращение финансирования и взыскание долгов. Как долго продержится в этом случае киевский режим - вопрос риторический. Сын главы Белого дома Дональд Трамп-младший на своей странице в соцсети предложил Зеленскому попробовать выиграть войну без финансирования от США. А среди серьезных сигналов Киеву, которых уже набралось предостаточно, например, назначение на должность главы ФБР Кэша Пателя. Того самого, который намеревался провести расследование в отношении Зеленского. В свою очередь, американские СМИ напоминают: нынешнему хозяину Белого дома киевский Зе никогда не нравился. Трамп нередко называл его "сложным", а на недавних предвыборных митингах и вовсе окрестил величайшим шоуменом на Земле, который до поры до времени умело добивался американской помощи. Но теперь этому будет положен конец. Причем, понять это должны и в Европе, которая, несмотря на все потуги, вряд ли сможет противостоять планам Вашингтона. В отличие от России, у которой, по признанию Трампа, сегодня есть все козыри для переговоров по урегулированию украинского конфликта.