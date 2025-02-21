Вячеслав Малафеев женился в третий раз: избранница моложе на 22 года

О том, что Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой, стало известно сегодня, 21 февраля. Влюбленные опубликовали на своих официальных страничках в социальной сети "Инстаграм" одинаковые фотографии с регистрации. Судя по геолокации, пара расписалась в ЗАГСе Петроградского района.

Для самого важного дня бывший голкипер "Зенита" выбрал белоснежную рубашку и черный костюм. А его избранница предпочла белое декольтированное платье по фигуре с пиджаком. Образ счастливая невеста дополнила распущенными завитыми волосами и небольшим свадебным букетом. И Вячеслав и Ангелина подписали фото коротко: "21.02.2025".

В комментариях многочисленные поклонники осыпали пару пожеланиями счастья и комплиментами. Впрочем, не обошлось и без язвительных замечаний некоторых подписчиков. В основном они предъявили претензии, что Ангелина младше Вячеслава на 22 года.

Напомним, что в 2021 году Малафеев объявил о разводе со второй супругой. Причину такого решения спортсмен озвучивать не стал, однако отметил, что "так жить нельзя" и "на руинах счастье не построишь". При этом Малафеев подчеркнул, что не желает никого обвинять или оправдывать.

Отметим, что от первого брака у Вячеслава есть дети Ксения и Максим, а от второго - сын Алекс.