На передовой: истории героев, которые защищают Родину и приближают победу

Так много героев России и орденоносцев собирается вместе разве что на Красной площади в День Победы. В музей Вооруженных сил на открытие новой экспозиции о специальной военной операции пригласили самых выдающихся бойцов. Приехать смогли не все, кто-то и в эти минуты освобождает населенные пункты, запускает дроны, сидит в засаде или добивает противника в курском приграничье.

"Аналоги попадались, но у нашего автомата меньше деталей. Разобрать иностранное оружие, автоматическую винтовку, там нужно много инструментов, шестигранников. А у нас просто руками берешь, разбираешь, почистил, собрал – все. Готов к выполнению боевых задач", - говорит Максим Лебедев, заместитель командира штурмового отряда по военно-политической работе.

Стрелок Максим Лебедев с уважением и даже с любовью рассказывает об автомате Калашникова, который не раз выручал его во время боев. Сам капитан Лебедев, когда пришло время выручать Родину, другие варианты, вроде бегства в Грузию, рассматривать не стал.

"Вечером шел с работы, супруга позвонила. Сказала, что пришла повестка. Я, не задумываясь, с этой повесткой отправился в военный комиссариат. И отправился защищать Родину", - рассказывает Лебедев.

Во время одного из боев Максим Лебедев прикрывал сослуживцев: выбегал на открытую местность и обстреливал противника из РПГ, отвлекая на себя внимание. Тем самым спас жизни многих бойцов. И не только. На их позицию пришла старушка и попросила ее эвакуировать. Когда бой закончился, ее смогли безопасно переправить на нашу сторону.

"Самые распространенные травмы у нас – осколочные ранения. Бывает так, что иногда бывает отрыв конечностей, когда враг минирует трупы уже проверенные ДРГшниками. Самое главное – вовремя подоспеть к раненому, вовремя остановить кровотечение, перетянуть жгутом, перевязать и восполнить кровопотерю", - говорит Артур Битаров, командир медицинского взвода.

Осетин Артур Битаров на передовой с начала спецоперации. В Москву приехал буквально на два дня, затем опять в Запорожскую область. О его специальности военкоры рассказывают нечасто. Медики проигрывают медийную конкуренцию штурмовикам или дроноводам. Что, впрочем, не уменьшает их большого вклада в успех российской армии и нашу будущую победу. Свой орден Мужества Артур Битаров получил, как часто бывает, во время стандартного вроде бы задания, которое в процессе превратилось в настоящий кровавый боевик. С фельдшером и двумя саперами он отправился эвакуировать раненых. Но, оказалось, что на пути следования перед ними уже прошла вражеская ДРГ и заминировала местность. В итоге один из саперов подорвался на растяжке. Битаров вместе с сослуживцами сумел не только оказать помощь раненому, но и вытащить живыми всех, к кому шла его группа. Артур Битаров рассказывает, что противник часто ведет настоящую охоту на военных медиков. Красный крест на транспорте становится мишенью.

"Иногда некоторые сами остаются там. Были случаи, когда сами медики оставались на поле боя, вынося других раненых. К сожалению, враг не щадит медиков, не дают подходить к раненым. Бьют со всех орудий, дроны атакуют постоянно. Они видят медицинскую машину – они бьют целенаправленно. Наоборот, больше страдают медики. Когда они видят красный крест – бьют. Поэтому мы посоветовались и решили стереть все кресты с машин, закрасить и не подвергать опасности личный состав", - говорит Битаров.

Хрупкая Татьяна Хвостикова перед интервью скромно говорит, что на передовой бывает нечасто. Но от этого ее работа менее важной не становится. Она организует снабжение личного состава лекарствами.

"Ситуации разные были. Случалось так, что с помощью носилок мы передавали лекарства с одного берега на другой берег, потому что были атаки на мост. Ночью все это делалось, в основном, чтобы никто не пострадал, никого не ранило и не убило", - говорит Хвостикова, старший лейтенант медицинской службы.

Бояться во время боя – это нормально. Главное, чтобы страх не брал над тобой верх. Так считает "Кедр" - штурмовик и Герой России Эдуард Казымов.

"Есть фраза у нас такая в Московском ВОКУ: делай, как я. Если ты будешь своими действиями подавать пример, то подчиненные будут смотреть на тебя, это будет как мотивация, и все поставленные задачи будут выполнены", - говорит Эдуард Казымов, слушатель Военной академии Генерального штаба.

Во время одного из боев группа Казымова попала под минометный обстрел. Он продвинулся к позициям противника, координировал ответный огонь артиллерии и вместе со своим подразделением захватил опорный пункт ВСУ, взяв в плен трёх украинских военных. Во время одной из атак получил контузию и осколочное ранение. Но отказался от эвакуации и оставался вместе со своей группой, отразил все последующие контратаки. В результате боя было уничтожено 3 БМП и более 50 боевиков. Сейчас Эдуард Казымов – слушатель Военной Академии Генштаба. С товарищами, которые остаются на передовой, общается регулярно. Настрой у сослуживцев, говорит Казымов, не просто боевой, а победный: "Ну, конечно, готовы. Потому что у нас задача стоит от Верховного Главнокомандующего. С ребятами своими, когда есть возможность, я поддерживаю связь. Но моя бригада штурмовая. Последняя задача была в моем батальоне – это взятие Великой Новоселовки на Южнодонецком направлении".

Несмотря на серьезность, герой России Эдуард Камызов на своем примере доказывает, что и на передовой есть место юмору. Среди экспонатов музея есть его шеврон с Чебурашкой.

На выставке есть вполне ожидаемые экспонаты: натовская каска, бронежилет, двигатель от украинского дрона "Баба Яга" и, внезапно, электрогитара, на которой доигрался один из иностранных наемников ВСУ. Здесь хорошо зарекомендовавший себя автоматический гранатомет АГС-17, а на соседнем стенде — легендарный красный рюкзак "Струны" – Героя России Владислава Головина.

С Владиславом Головиным мы встречаемся на его новом рабочем месте – в "Юнармии", где он с недавнего времени работает начальником главного штаба. Позывной морпеха у многих на слуху, на спецоперации он с первых дней. Владислава Головина, пожалуй, можно назвать самым известным бойцом российской армии. После тяжелого ранения он стал участником президентской кадровой программы "Время героев".

"Самый первый бой ты никогда не можешь предусмотреть, как ты себя можешь повести, потому что ты в нем еще не был. В последующем ты уже можешь корректировать как-то свои действия, отталкиваясь от каких-то конкретных условий. Это точно все в комплексе: и знания, и навыки, и приобретенные умения и самодисциплина", - объясняет Головин.

Кроме дисциплины и профессионализма, считает Владислав Головин, наших бойцов отличает и человечность. Денис Соковиков из Бурятии вспоминает, как российские войска встречали жители населенных пунктов, где шли боевые действия.

Группа Дениса Соковикова уничтожила украинских боевиков и взяла под контроль их опорный пункт. Но противник выслал подкрепление. Действуя на одном из самых опасных участков, Соковиков наносил урон боевикам и удерживал занимаемый рубеж до прибытия уже наших основных сил. Буквально через несколько дней его группу забросили в тыл противника, где они, находясь в изоляции, трое суток вскрывала вражеские объекты и передавала координаты для нашей артиллерии. Еще один земляк Дениса Соковикова – уже легендарный Бато – охотник и десантник из Бурятии. На передовой с 22 года. Получил ранение, попал в госпиталь, но решил, что долго отдыхать неправильно. Вернулся. И не зря. Когда боевики атаковали Курское приграничье, Бато сумел вывести из окружения 11 срочников. Сам получил ранение, но ребят спас.

Таких историй про мужество, верность Родине и героизм – тысячи. О каких-то мы узнаем позднее, о других, из-за секретности, не узнаем никогда. И даже в эти минуты русские, буряты и якуты, чеченцы и евреи, тувинцы и ингуши, дагестанцы и чукчи, все народы России в зоне спецоперации продолжают совершать подвиги. А, значит, как говорит Бато, быть добру.