В ночь на 19 февраля в Германии случилось страшное: в небе появились зловещие светящиеся огоньки — хвост дьявола. Перепуганные немцы стали звонить в полицию: одни сообщали о подлёте НЛО, другие — о российской ракете "Орешник".

Народ поспешило успокоить космическое командование Бундесвера: всё же это был и не спутник, и не "Орешник, и не чёрт. А Илон Маск, точнее, космический мусор от одной из ракет, принадлежащих его компании SpaceX. Но как бы власти не объясняли природу происхождения загадочных объектов, в Германии, оказывается, всё ещё верят в приметы средневековой Европы и любые кометы считают предвестниками войн и катаклизмов. Ну а тот факт, что огоньки спустились на землю за несколько дней до выборов, да ещё и связаны с Америкой, которая вроде как вмешивается в предвыборную гонку, окончательно убедил немцев, что надо ждать беды. Впрочем, как говорится, куда ещё хуже, если выборы в ФРГ вице-президент США публично назвал недемократичными.

"Я был поражён, когда бывший еврокомиссар восторгался, как румынское правительство аннулировало итоги выборов. Он угрожал, что подобное может случиться и в Германии, если что-то пойдёт не по плану", - заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

После этого выступления Вэнс отправился на встречу не с действующем канцлером Германии, а с главой партии "Альтернатива для Германии". Алиса Вайдель, как и Шольц, участвует в досрочных выборах и претендует на место канцлера. Новой администрации Трампа Вайдель уж очень нравится, Илон Маск даже назвал её партию единственной надеждой Германии. Шольца такая свобода слова в преддверии выборов сильно возмутила, ну хотя бы потому, что в ФРГ партию АДГ вообще-то давно пытаются запретить.

"АДГ - это партия, которая поддерживает национал-социализм и его чудовищные преступления. Мы не допустим, чтобы посторонние вмешивались в нашу демократию, в наши выборы и в демократическое формирование общественного мнения в пользу этой партии "АДГ". Так просто не делается, и уж точно не среди друзей и союзников", - заявил Олаф Шольц, канцлер Германии.

Понятно, что АДГ к нацистам не имеет никакого отношения, а просто выступает против нелегальной миграции. Кстати, так же как и Трамп. И всё же слабо верится, что причина симпатии Трампа к Вайдель держится лишь на мигрантах. Потому что в остальных вопросах Алиса с Дональдом расходятся. Например, Трамп всегда требовал от Европы отказаться от российских газопроводов – Вайдель, напротив хочет восстановить "Северные потоки", потому что без российского газа Германию из экономической дыры не вытащить. Ещё Трамп прямо сейчас переманивает в США крупных немецких промышленников, а Вайдель напротив собирается восстанавливать закрытые заводы.

Ещё одна особенность Вайдель касается её постоянного места жительства – семейное гнездо кандидата в канцлеры Германии находится в Швейцарии, в ФРГ Алиса прилетает только на работу, по слухам, Вайдель даже налоги платит в соседней стране.

— Сколько раз в прошлом году вы останавливались в своей резиденции в Германии?

Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от правой партии "Альтернатива для Германии": "Очень часто".

— Сколько примерно: 5, 10, 20 раз?

Алиса Вайдель: "Это провокационный вопрос. Я на такие не отвечаю. Я больше не хочу разговаривать".

И, тем не менее, рейтинги Вайдель за последний год невероятно взлетели, по опросам партия АДГ даже обошла партию Шольца и сейчас находится на втором месте, партия Мерца на первом. Партия зелёных и Роберт Хабек – на четвертом. Точно также места распределились, когда избирателей попросили ответить на вопрос, за кого бы вы голосовали на прямых выборах канцлера.

Шольц отстаёт, потому что, какой будет Германия при нём, и так очевидно. Она просто исчезнет с политико-экономической арены мира. Как крупного политического игрока её уже не признают, осталось только окончательно уничтожить экономику и заселить территорию нелегалами, которые и так чувствуют себя как дома. И всё же Шольц до сих пор уверен, что он нужен немцам.

"Господин канцлер, согласно опросам, в воскресенье СДПГ потерпит самое крупное поражение на выборах с 1890 года, и, если я правильно рассчитала, ее рейтинг упадет до 15%. Что вы запланировали, чтобы переломить ситуацию?" - говорит Марион Хорн, главный редактор Bild.

"Я верю, что в конце концов многие проголосуют за СДПГ и дадут мне новый мандат на руководство следующим правительством", - говорит Олаф Шольц, канцлер Германии.

"Что ж, господин канцлер, в ближайшие дни чуда не произойдет. Ваше канцлерство должно закончиться в воскресенье", - Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от партии ХДС.

Увы, но чуда не произойдёт, если победит и партия Мерца - ХДС. Проблема Германии в том, что там действует многопартийная система, поэтому взять власть только в свои руки не может ни какая партия, чтобы хотя бы 4 года вести страну в одном стабильном направление. Именно из-за партийных разногласий пришлось распустить нынешнее правительство и уже сейчас понятно, что единства не будет и после 23 февраля. Мерц уже категорично отказался вступать в коалицию с Вайдель, остаются только Хабек и Шольц, в общем, на арене Бундестага будут всё те же из коалиции светофора. То есть досрочные выборы – это всего лишь формальность.

"По сути, новое правительство не сильно будет отличаться от старого. То есть, скорее всего, будет продолжена старая политика. Поэтому, конечно же, многие говорят, что новая коалиция с участием Мерца не будет жизнеспособной, и, скорее всего, всё окончится так же как и у прошлой коалиции – досрочными выборами", - рассуждает Евгений Шмидт, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии".

Кстати, Мерц, которого ещё называют немецким Трампом, наверное, за то, что летает на работу на личном самолёте и является мультимиллионером, только изображает из себя оппозиционера. На самом деле, по мнению политологов, у него не хватит смелости, как у Трампа, пойти против системы. Причём не Германии, а Евросоюза.

Ну и в вопросах с Украиной Мерц будет не просто следовать повестке Брюсселя, а бежать впереди – он уже неоднократно заявлял, что поддерживает поставки Киеву "Таурусов". Тот же Шольц всегда выступал против того, чтобы Украина могла бить вглубь России немецкими крылатыми ракетами. Но при этом Мерцу очень хочется отремонтировать "Северные потоки", так как без российского газа все его обещания о подъёме страны с колен так и останутся лозунгами. Похоже, не зря немецкие аналитики уже назвали эти выборы провальными, потому что все реальные претенденты на должность канцлера абсолютно не способны повлиять на будущее Германии, разве что могут его ещё больше испортить.