Прокол французского президента Эмманюэля Макрона с картой Украины наглядно продемонстрировал, что западный план нанесения стратегического поражения России реализовывался "вверх тормашками". Такое заявление сделала в пятницу, 21 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер внешнеполитического ведомства высказалась в связи с тем, что Макрон, говоря о территориальном вопросе, держал карту Украины вверх ногами. Захарова отметила, что и в плане коллективного Запада, направленном против России, "все перевернуто с ног на голову", причем "на больную" голову.

Однако можно не отчаиваться: явится министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок "и все исправит: крутанет на 360", сыронизировала Захарова, напомнив об оговорке дипломата про разворот на 180 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что Запад рассчитывает позволить киевскому режиму накопить силы, чтобы тот смог предпринять новые попытки нанести нашему государству стратегическое поражение по указке зарубежных хозяев.

Директор СВР Сергей Нарышкин заявлял, что страны Запада планируют заставить европейцев воевать с Россией, чтобы навязать Москве затяжную борьбу, расколоть российское общество и спровоцировать "цветную революцию".