Ещё два села в ДНР освобождены от неонацистов. Под полный контроль подразделений группировки "Центр" перешли Берёзовка и Надеждинка. Активное наступление наши военные ведут на других ключевых направлениях.

В Херсонской области расчёты БПЛА выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра. Без промаха бьёт артиллерия. "Градом" накрыли несколько пикапов, миномётные расчёты, точки взлёта гексакоптеров и скопление живой силы противника в зоне ответственности группировки "Запад", сообщает "ТВ Центр".