Пригожин рассказал, чем займется Валерия после завершения карьеры

Более 354 лет певица Валерия находится на отечественной эстраде. За это время она выпустила множество хитов, завоевала самые разные музыкальные награды, дала бесчисленное число концертов и выступлений. Ее любят миллионы фанатов в разных странах мира.

Тем не менее, в апреле она планирует выпустить последний музыкальный альбом, а через пару лет завершить карьеру. По словам ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина, Валерия уже покинула бы сцену, если бы не недавно сложившийся творческий тандем с Максимом Фадеевым.

"Она не хочет уходить со сцены старой бабкой! Она хочет уйти на пике, запомниться всем красивой, энергичной. Кто-то еле волочит ноги, уже не может петь, но тужится из последних сил, открывает рот под фонограмму. Зачем это все… Ей такое не нужно и не интересно. Плюс сейчас невозможная конкуренция с людьми, которые, не обладая какими-то выдающимися вокальными данными, просто заполонили собой эфиры. Играть по их правилам, соревноваться за внимание, такая артистка, как Валерия, точно не станет", - заявил Иосиф Пригожин Starhit.

По словам продюсера, Валерия без работы скучать не станет. "Французский язык, путешествия, дети, внуки, ученики — это только то, что мне сейчас пришло на ум", - перечислил супруг артистки.

Не исключено, что Валерия и после завершения карьеры будет периодически петь, но будут рассматриваться "эксклюзивные предложения".