Подлинные виновники конфликта на Украине — это глава киевского режима Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден. Такое заявление сделал нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Как отметил политик в интервью Fox News, "фейковые СМИ всегда обрушиваются на меня, когда я говорю каждый раз: "О, это не вина России". Однако "Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи, и на них напал тот, кто их намного больше и сильнее".

Трамп выразил убежденность в том, что "Россию можно было бы отговорить от этого так легко", при должном поведении Зеленский и Байден могли предотвратить боевые действия на Украине.

Досталось от президента Соединенных Штатов и Европе — она, по мнению Трампа, не сделала ничего для преодоления конфликта на Украине.

Ранее российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что развязанная западными странами война против России стала "огромной ошибкой" Вашингтона и Брюсселя, хотя почти 10 лет военные специалисты США и ЕС целенаправленно готовили солдат украинской армии к противостоянию с Россией.