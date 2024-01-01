Россия может уступить часть замороженных активов своего Центробанка для восстановления Украины в рамках мирного соглашения с участием США. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, в случае достижения такой договоренности ключевое условие расходования замороженных 300 миллиардов долларов — трата до двух третей суммы, направляемой на восстановление Украины, на новые российские регионы.

Пока никакой конкретики на этот счет нет — неясно, на каком этапе обсуждения находится такой сценарий, а также на каком уровне подняли эту тему.

В декабре 2024 года Соединенные Штаты выделили Украине миллиард долларов от замороженных российских активов. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что это первый транш из запланированных 20 миллиардов долларов.

Однако с возвращением в Белый дом Дональда Трампа ситуация с финансированием резко изменилась. По его словам, при Джо Байдене глава киевского режима Владимир Зеленский уговорил Вашингтон израсходовать 350 миллиардов долларов на заведомо проигрышную войну. Новый президент США потребовал от Украины компенсировать потраченные на нее деньги.