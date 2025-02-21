Глава МИД Германии Бербок пригрозила США разрывом связей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний Трампа о Зеленском и Украине пригрозила США разрывом связей, при этом призвав усилить давление на Америку. Она надеется, что в результате американцы поймут, что им "есть что терять", если они перестанут поддерживать "либеральные демократии" Европы.

Также Бербок высказала мнение, что никто не имеет права "принимать решения о войне и мире в обход украинцев или нас, европейцев – и это четкая позиция Германии", передает РИА Новости.

Ранее Дональд Трамп заявил, что присутствие на встречах по урегулированию конфликта на Украине нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского не имеет особого значения. Американский лидер подчеркнул, что у того нет никаких "козырей в рукаве" для переговоров с Россией по урегулированию конфликта, а потому его присутствие "не так важно".

Кроме того, Трамп высказал мнение, что подлинные виновники конфликта на Украине — это глава киевского режима Владимир Зеленский и бывший президент США Джо Байден. Досталось от президента Соединенных Штатов и Европе — она, считает Трамп, не сделала ничего для преодоления конфликта на Украине.