Предводитель киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказали осведомленные источники в Киеве и Вашингтоне.

Как сообщает Bloomberg, в качестве повода для такой спешной встречи с Трампом Зеленский может использовать сделку по редкоземельным металлам на украинской земле, интересующим Соединенные Штаты.

Глава киевского режима надеется, что заключение этого соглашения поможет преодолеть разрыв между Вашингтоном и Киевом, который возник за последнее время.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что готов, несмотря ни на что, ответить на телефонный звонок Владимира Зеленского, которого сам же назвал диктатором и обвинил в стремлении продолжать конфликт с Россией из денежного интереса.

Отношения Киева и Вашингтона резко ухудшились после инаугурации нового президента США Дональда Трампа — он прямо заявил, что рассчитывает получить компенсацию за все, что было вложено в Украину из американского бюджета. Глава киевского режима Владимир Зеленский начал юлить и делать резкие заявления в адрес Соединенных Штатов, прежде своего главного донора. Трамп в ответ назвал Зеленского корыстным комедиантом.

Более того, Дональд Трамп заявил, что в вооруженном конфликте на Украине виновата не Россия — ее спровоцировали, поскольку "Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи".