Борисова высказалась о конфликте Муцениеце и Прилучного: "Позорная ситуация!"

После развода, который случился несколько лет назад, Агата Муцениеце и Павел Прилучный не сумели сохранить хороших отношений. Поначалу они судились за сумму алиментов, а теперь пытаются определить место жительства сына Тимофея и дочери Мии. Примечательно, что с августа 12-летний парень живет с отцом. С матерью он не поддерживает отношений.

Комментируя эту ситуацию, телеведущая Дана Борисова вспомнила, что в свое время переживала аналогичную ситуацию, когда бывший возлюбленный Максим Аксенов забрал у нее дочь Полину. По словам ведущей, она целый год не знала, где находится ее ребенок. Однако Дане удалось наладить отношения с экс-возлюбленным.

"Я все время пыталась проявить тактичность. Сначала Макс как-то нервно на всё это реагировал, даже какое-то время, довольно-таки длительное, я была у него заблокирована. Но я продолжала доброжелательный тон, не давила, и в итоге сейчас отношения абсолютно наладились. И Полечка довольна, и мне нравится наш уровень общения", - похвасталась Борисова.

Что касается ситуации с Прилучным, считает ведущая, то Муцениеце следует действовать аналогично - первой пойти навстречу, проявить женскую мудрость и мягкость. По мнению Борисовой, нет ничего страшного, что сын живет с отцом.

"Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все взрослые люди, и никто не хочет уступить", - возмутилась ведущая в беседе с Voice.