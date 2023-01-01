Естественная убыль населения России выросла на 20,4%

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России за 2024 год увеличилась на 20,4% по сравнению с 2023 годом.

Как сообщает в пятницу, 21 февраля, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), рассматриваемый показатель вырос с 495,2 тысячи до 596,2 тысячи.

Это произошло из-за того, что число родившихся россиян снизилось с 1,2649 миллиона человек до 1,2224 миллиона. В то же время умерли 1,8186 миллиона россиян (годом ранее — 1,7602 миллиона), сообщает "Интерфакс".

В фокусе внимания российских властей остается повышение рождаемости ради увеличения численности населения нашей страны — самой большой в мире по площади территории.

В рамках этой работы Министерство здравоохранения России предложило начинать профилактические осмотры россиян у гинеколога и андролога для оценки репродуктивного здоровья на год раньше — не с 14, а с 13 лет.