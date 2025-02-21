Журнал Point: Трамп приедет в Москву на 9 мая и встретится с Путиным

Французский журнал Point утверждает, что американский лидер Дональд Трамп приедет в Москву на празднование 9 мая и встретится с Владимиром Путиным.

"Согласно нашим источникам, 9 мая на московских трибунах должен быть важный гость - Дональд Трамп, рядом с Владимиром Путиным", - утверждает издание со ссылкой на свои источники.

Отметим, что с 20 января, дня инаугурации Дональда Трампа, мировые СМИ гадают, когда же состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. На днях последний сообщил, что "с удовольствием" встретится с американским коллегой, ведь они "давно не виделись".

"У нас нет близких отношений. Но все-таки за четыре предыдущих года, когда он был президентом, и мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения, я с удовольствием встречусь и сегодня, думаю, и он тоже. Это было видно по характеру нашего телефонного разговора", - заявил Путин.

Напомним, что 18 февраля первые за несколько лет российско-американские переговоры прошли в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Делегации общались около пяти часов с паузой на 15 минут и перерывом на ланч. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планировали обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.