Путин призвал не спешить с обменом технологиями с США

Важно не торопиться в вопросе возобновления обмена передовыми технологиями с Соединенными Штатами. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, российский лидер Владимир Путин.

Глава государства побывал на Форуме будущих технологий. Осматривая выставку, он общался с руководителем Курчатовского института Михаилом Ковальчуком.

Эксперт рассказал, что основой для потенциального диалога с США по обмену технологиями мог бы стать уникальнейший материал для ледокольного флота, тем более что у России накоплен 60-летний опыт работы в этой сфере.

Однако Владимир Путин подчеркнул, что надо не спешить в таких вопросах, поскольку "суета нужна только при ловле блох", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин объяснил, почему ракетные системы типа "Орешник" не были созданы раньше — это было невозможно, поскольку в мире попросту не существовало материалов с требуемыми характеристиками. Когда российским ученым удалось создать такие материалы, у наших военных появилось оружие с особыми характеристиками.

Также российский лидер подчеркнул, что в науке, несмотря ни на какие геополитические волнения, "наши двери открыты" и "мы всегда рады нашим друзьям и коллегам".