Неизвестно, располагает ли в действительности Украина запасами редкоземельных металлов, которые являются предметом переговоров с Соединенными Штатами. Об этом заявил в пятницу, 21 февраля, президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, предводитель киевского режима Владимир Зеленский "договорился с нами о редкоземельных элементах и прочем". Однако "кто знает, сколько это стоит", а также "кто знает, есть ли они у них вообще", засомневался Трамп.

Президент США напомнил, что для уточнения этих вопросов в Киев съездил глава американского Минфина Скотт Бессент, но сделал это напрасно, ведь стороны "даже не смогли приблизиться к заключению сделки", сообщает ТАСС.

Источники сообщают, что Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом раньше, чем это сделает российский лидер Владимир Путин. Поводом может стать пресловутая сделка по редкоземельным металлам.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном. Американский политик риторически поинтересовался, что может быть лучше для Украины, чем экономическое партнерство с Соединенными Штатами.